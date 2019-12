Orche in porto, i timori di un gruppo di esperti: «Il cucciolo sta morendo»

«Il piccolo non è in buone condizioni di salute, forse sta morendo». L’allarme riguarda la famiglia, il “pod”, dii orche che da domenica si aggira nel bacino del porto di Pra’- Voltri, e che dopo avere incantato con la sua presenza ora sta iniziando a preoccupare gli esperti. Che si pongono due domande principali: perché nuotano sempre nello stesso punto, e perché non riprendono il largo?

L’ipotesi sollevata da diversi esperti, osservando il comportamento dei cetacei, è che il piccolo che accompagna la madre e gli altri due esemplari adulti non stia bene. Anzi, sia in condizioni disperate: «Come se fosse in agonia, o già morto», sottolineano da Seame Sardinia, onlus sarda che si occupa di tutela dell’ambiente e della fauna marina che da domenica segue, come molti altri, l’avventura delle orche. Sperando che sia a lieto fine, anche se alcune foto circolate in rete nei giorni scorsi mostrano un comportamento specifico di mamma orca, che sembra portare sul muso il piccolo, quasi spingerlo, come rilevato anche da un ricercatore dell'Università di Genova.

E se a un occhio profano possono sembrare giochi ed evoluzioni, agli occhi di un esperto questi movimenti appaiono molto preoccupanti: «Questi animali hanno bisogno di essere lasciati soli, monitorati al massimo da esperti, perché sono visibilmente stressati - scrivono da Seame - dalle foto sembra anche vedere qualche "tail-slapping" (letteralmente, schiaffeggiare la coda sull'acqua con forza) che i cetacei possono mettere in atto in condizioni appunto di stress e pericolo percepito, anche per la presenza di barche nei dintorni».

Stando a quanto ricostruito da Ugo De Cresi, osservatore naturalista che ha monitorato la rotta, il viaggio del pod, se si tratta effettivamente di quello avvistato nelle ultime settimane nel Mediterraneo, sarebbe iniziato lo scorso 14 novembre a Cartagena, in Spagna. Da lì le orche si sarebbero spostate di poco, a Formentera, poi un tragitto che la notte del 30 novembre le avrebbe portate sino a Genova: «Mille km in 20 giorni, con circa 50 km al giorno. Qualcosa però non è andato bene».

Un ulteriore elemento che lascia pensare che il pod sia in difficoltà è il fatto che il primo ad avvistarle in porto, un sub impegnato in una battuta di pesca, abbia raccontato di avere visto due piccoli. Eppure del secondo non ci sarebbe traccia, neppure dal monitoraggio della Guardia Costiera, che con una pilotina ha accompagnato i biologi dell'Acquario nella zona in cui le orche nuotavano: il timore è che sia già morto, e che i cetacei stiano restando nei paraggi proprio per la presenza del piccolo, ormai privo di vita.

Sembra perdere consistenza, dunque, l’ipotesi iniziale che il gruppo sia entrato in porto attratto dai pesci forniti dal pescoso mar Ligure: troppi i giorni di permanenza in un mare che non è il loro, inconsueti e preoccupanti i movimenti ripetuti. Il monitoraggio degli animali comunque continua, con un appello da parte degli esperti: evitare di andare loro vicino con barche o altri mezzi per evitare di stressarli inutilmente, e lasciare che siano appunto gli esperti a osservarli e raccontarne i movimenti. Sperando che le condizioni del piccolo non siano gravi come appaiono dalle foto, e di vederle presto prendere il largo.