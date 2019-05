Flybus: il nuovo servizio navetta per l'aeroporto

Con l'apertura della nuova passerella, parte Flybus, il nuovo servizio Amt di collegamento diretto tra la stazione Fs di Sestri Ponente e l'aeroporto. A partire da mercoledì 22 maggio, la linea Flybus collega in soli 5 minuti, la fermata di via Cibrario, posta all'altezza della nuova passerella pedonale, e il terminal arrivi dell'aeroporto Cristoforo Colombo.

Flybus è in servizio tutti i giorni dalle ore 6 alle ore 22 con una frequenza di 15 minuti. Fino al 30 giugno 2019 il nuovo servizio si potrà utilizzare gratuitamente per dare occasione a tutti di provare la novità e familiarizzare con il nuovo collegamento.

Orario Flybus

Aeroporto Arrivi - Via Cibrario (passerella FS) - Aeroporto Arrivi

06.00 06.15 06.30 06.45 7.00 7.15 7.30 7.45 8.00 8.15 8.30 8.45 9.00 9.15 9.30 9.45 10.00 10.15 10.30 10.45 11.00 11.15 11.30 11.45 12.00 12.15 12.30 12.45 13.00 13.15

13.30 13.45 14.00 14.15 14.30 14.45 15.00 15.15 15.30 15.45 16.00 16.15 16.30 16.45 17.00 17.15 17.30 17.45 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.15 19.30 19.45 20.00 20.15 20.30 20.45 21.00 21.15 21.30 21.45 22.00 22.15 22.30

Con l'attivazione della passerella pedonale e del nuovo servizio Flybus cambiano anche le modalità di gestione dei servizi di trasporto pubblico che convergono sull'aeroporto; a partire da venerdì 24 maggio vengono ridisegnate le due linee I24 e SP.

La linea I24, da venerdì 24 maggio, collega il centro di Sestri Ponente con la Marina di Sestri, garantendo un agevole interscambio con il Flybus sia in corrispondenza della fermata di via Cibrario (passerella pedonale), sia davanti alla stazione ferroviaria di Sestri Ponente. Con il nuovo percorso, la frequenza della linea I24 verrà migliorata, passando da 40 a 30 minuti.

Il nuovo percorso dell'I24 sarà il seguente: Marina di Sestri, via Pionieri ed Aviatori d’Italia, via Cibrario, via Pionieri ed Aviatori d’Italia, via Siffredi, via Giotto, via Hermada, via Puccini, via Soliman, via Menotti, via Biancheri, via Puccini, via Pionieri ed Aviatori d’Italia, Marina di Sestri.

Orario linea I24

Marina di Sestri - via Cibrario (passerella FS) - Sestri FS - via Menotti – Marina di Sestri

06.30 7.00 7.30 8.00 8.30 9.00 9.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30.

La linea SP, dal 24 maggio, è attiva sul percorso Principe-Sestri Ponente, dalle ore 6 alle ore 20, garantendo un efficace collegamento con la stazione ferroviaria di Sestri Ponente e l'interscambio con la linea Flybus.

Dal 24 maggio la linea SP effettuerà il seguente percorso:

direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea di via Soliman, proseguiranno per via Menotti, via Biancheri, via Puccini, via Albareto, via Siffredi, via Cornigliano, via Pieragostini, via Pacinotti, via Sampierdarena, piazza Barabino, via di Francia, via Milano, via Buozzi, via San Benedetto, via Doria, piazza Acquaverde dove effettueranno regolare capolinea;

direzione ponente: i bus, in partenza dal capolinea di piazza Acquaverde, proseguiranno per via Doria, via San Benedetto, via Buozzi, via Milano, via Cantore, piazza Montano, via Degola, via Pieragostini, via Cornigliano, via Siffredi, via Hermada, via Puccini (stazione FS di Sestri Ponente Aeroporto), via Soliman dove effettueranno regolare capolinea.

Resta invariato il servizio Volabus che collega le stazioni ferroviarie di Principe e Brignole con l'aeroporto Cristoforo Colombo.