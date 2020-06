Un bus ogni mezz'ora fra Santa Margherita e Portofino

Aumentano le corse sulla linea 82 di Atp tra Santa Margherita e Portofino. Rispondendo anche a una richiesta degli operatori turistici e delle amministrazioni, da sabato 20 giugno le corse passano a 50 giornaliere tra andata e ritorno. L'orario - scaricabile in fondo all'articolo - sarà valido sette giorni su sette.

Anche per rendere più facile ricordare gli orari ai passeggeri, si è scelto di cadenzare le partenze ogni mezz'ora. Da Santa Margherita per Portofino la prima partenza del giorno è fissata alle 7.07 e l'ultima alle 19.07. Da Portofino per Santa Margherita prima partenza alle 7.30 e ultima partenza alle 19.30.

Il servizio è fruibile con il tradizionale titolo di viaggio "Portofino Pass": la tariffa è di 3 euro per la sola andata e di 5 euro per l'andata e ritorno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I titoli di viaggio, per via delle disposizioni anti Covid, non possono essere acquistati a bordo. Continuano a valere anche per la linea 82 biglietti e abbonamenti dei residenti. Nel corso della stagione estiva saranno incrementati anche i controlli a bordo.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Genova usa la nostra Partner App gratuita !

Allegati