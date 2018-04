Trasporti, la metro allunga gli orari. Balleari: «Andiamo incontro alle richieste dei cittadini»

«I cittadini ci hanno chiesto di modificare gli orari della metropolitana per recarsi presto al lavoro e per spostarsi dal centro in Valpolcevera in occasione di eventi e festività». Così il vicesindaco Stefano Balleari alla vigilia degli accordi con Amt per allungare e anticipare, al mattino, la partenza della metro.

La metropolitana di Genova, infatti, aprirà mezz'ora prima e aggiungerà nuove corse dopo le 23, all'inizio in occasioni speciali come lo sono stati i due ultimi derby che hanno mobilitaro migliaia di persone e da diverse parti della città. «Dopo il tavolo con i sindacati avvieremo una sperimentazione graduale - continua Stefano Balleari - la prima corsa sarà alle 6 invece che alle 6.30 e di sicuro il 2 giugno per la Regata delle Repubbliche Marinare e i fuochi di artificio in piazza De Ferrari, testeremo l'apertura oltre le 23».

Una procedura che si affianca al nuovo Piano urbano di mobilità sostenibile (Pums), che prevede quattro nuove linee di tram, l’estensione della metropolitana, auto e bici elettriche e parcheggi di interscambio e che sarà pronto nell’autunno 2019 a seguito, anche, di consultazioni con i cittadini.