Operazione 'Bocca di Rosa', quattro arresti per sfruttamento della prostituzione

Nei giorni scorsi i militari della stazione di Carignano hanno dato esecuzione a un provvedimento cautelare emesso dal tribunale di Genova nei confronti di quattro soggetti ritenuti coinvolti in attività di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione.

I quattro, due donne e due uomini, T. V. ucraina classe 1966, L. A. colombiana nata nel 1954, F. M. italiano classe 1975 e D. B. italiano nato nel 1973 sono stati sottoposti dagli uomini dell'Arma alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il provvedimento scaturisce da una complessa attività d'indagine condotta dal novembre 2017 al giugno 2018, durante la quale i carabinieri hanno dimostrato come i quattro, a vario titolo, avessero curato la ricerca di appartamenti, la pubblicazione di annunci su siti web e giornali, fino ad arrivare a combinare gli incontri tra le ragazze e i diversi clienti, il tutto svoltosi nella cornice del centro storico di Genova.

L'indagine nasce da una serie di esposti che alcuni cittadini avevano presentato alla stazione di Carignano in merito a un sospetto viavai di soggetti da alcuni appartamenti che risultavano, a loro volta, affittati solo per brevi periodi. Da qui i carabinieri hanno proceduto a ricostruire i movimenti dei quattro, colpiti poi dai provvedimenti cautelari, andando a individuare i singoli episodi di favoreggiamento.

Le indagini si sono svolte anche attraverso numerosi pedinamenti e mirati controlli del territorio. Complessivamente si è dimostrato come gli indagati fossero in grado di gestire anche una decina di ragazze di varia nazionalità, che, scambiandosi di volta in volta negli appartamenti, consentivano la creazione di un florido mercato (alcune di queste hanno riferito di poter guadagnare anche mille euro a settimana).