Omicidio di via Fillak, chiesti 30 anni per il marito di "Nena"

Il pubblico ministero Gabriella Marino ha chiesto 30 anni di carcere senza attenuanti per Javier Napoleon Pareja Gamboa, l’operaio edile di 52 anni accusato (e reo confesso) di avere ucciso con una coltellata la moglie, Angela “Nena” Reyes, nel suo appartamento di via Fillak la sera dello scorso 8 aprile.

Gamboa si è presentato in tribunale martedì mattina per la prima udienza del processo con rito abbreviato, in cui il pm ha formulato la sua richiesta. Presenti in tribunale anche i familiari di Angela, la mamma Jenny Reyes e il figlio Napoleone, che ha deciso di costituirsi parte civile contro il padre e che è assistito dall’avvocato Giuseppe Maria Gallo.

Prima dell’udienza, un piccolo corteo si è mosso da piazza De Ferrari al tribunale per ricordare Angela e chiedere giustizia per l’ennesimo femminicidio e per una donna che per anni, stando a quanto raccontato dai familiari, ha lottato contro le violenze fisiche e psicologiche perpetrate dal marito. Lo stesso Gamboa, ai poliziotti che lo avevano individuato in zona Voltri dopo tre giorni di fuga, aveva ammesso di avere sferrato la coltellata in preda a un raptus di gelosia: «Mi tradiva e mi umiliava, ho perso la testa».