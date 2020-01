Omicidio a Molassana, donna trovata morta in un appartamento

Il cadavere di una donna è stato trovato nel pomeriggio di venerdì in un appartamento di via Terpi, a Molassana. Al suo fianco un uomo, ferito molto gravemente, di cui ancora non si conosce l'identità.

Stando alle prime ricostruzioni, la donna sarebbe stata trovata in un'abitazione in cui lavorava come colf. A dare l'allarme il padrone di casa, che rientrando ha trovato i due corpi riversi a terra e ha dato l'allarme.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Squadra Mobile, che stanno cercando di ricostruire cosa sia esattamente accaduto. L'ipotesi primaria è che l'uomo, che secondo le prime ricostruzioni sarebbe il compagno, possa avere aggredito la donna e abbia poi tentato di togliersi la vita.

Articolo in aggiornamento