«Basta razzismo e morte», anche Genova scende in piazza per Soumayla Sacko

Circa un centinaio di persone hanno partecipato mercoledì pomeriggio al presidio convocato sotto la prefettura dall’Unione Sindacale di Base per rendere omaggio a Soumayla Sacko, il giovane sindacalista originario del Mali ucciso nelle campagne di Vibo Valentina, in Calabria.

L’appuntamento era per le 17.30 in largo Eros Lanfranco: insieme ai rappresentanti dell’Usb, con cui Sacko collaborava per chiedere più diritti e tutele per i lavoratori agricoli, soprattutto stranieri, c’erano anche esponenti di Cobas, Partito Comunista, Arci, Pd, Rete a Sinistra, Potere al popolo, Movimento 5 stelle e Chiamami Genova.

«Basta razzismo, basta morti» è stato lo slogan della manifestazione, durante la quella una delegazione è stata ricevuta in prefettura: «Dobbiamo reagire con fermezza a questo ennesimo brutale assassinio - ha sottolineato l’Usb - Soumayla Sacko è vittima di un clima di intolleranza alimentato a dismisura durante la campagna elettorale e che ha portato l’assassino a ritenersi autorizzato a scaricare il suo fucile su tre giovani braccianti immigrati e Matteo Salvini a diventare il nuovo Ministro dell’Interno, e la cui prima dichiarazione nei confronti dei migranti è stata “La pacchia è finita”».