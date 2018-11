Omicidio di via Fillak, una marcia in ricordo di Angela: parte il processo al marito

A 8 mesi dalla morte di Angela “Nena” Reyes, a Palazzo di Giustizia il processo a Javier Napoleon Pareja Gamboa, accusato di averla uccisa a coltellate in preda alla gelosia.

L’uomo ha scelto il rito abbreviato, e martedì 27 novembre si presenterà davanti al giudice per rispondere del femminicidio, già confessato alle autorità. In aula saranno presenti anche i familiari di Angela, la mamma Jenny Reyes e il figlio, Napoleone, 22 anni: il giovane ha deciso di costituirsi parte civile contro il padre, Javier Napoleon Pareja Gamboa, 52 anni.

Per manifestare sostegno e supporto ai familiari di Angela, gli amici hanno deciso di organizzare una marcia e un presidio davanti al tribunale proprio per martedì mattina: i partecipanti indosseranno magliette con il ritratto di “Nena”, partiranno da piazza De Ferrari e arriveranno sino a palazzo di giustizia.

Omicidio di Angela Reyes, cosa si sa

Il corpo di Angela era stato trovato dalla coinquilina la mattina dell'8 aprile, coperto da un soprabito: una coltellata al petto, fatale per la donna che lavorava come badante ed era in Italia da anni. In casa, ancora chiuse, valigie risultate poi appartenenti al marito, Javier Napoleon Pareja Gamboa, arrivato dall'Ecuador proprio il 7 e di fatto scomparso. La polizia l'aveva individuato due giorni dopo mentre vagava in zona Voltri e arrestato: davanti al pm aveva ammesso di avere agito spinto dalla gelosia.