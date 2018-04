Delitto di via Fillak, il marito resta in carcere: «Mi tradiva, ho perso la testa»

Resta in carcere Javier Napoleon Pareja Gamboa, l’operaio edile di 52 anni arrestato lunedì notte per l’omicidio di Angela Jenny Coello Reyes, avvenuto lo scorso 7 aprile nel suo appartamento di via Fillak, nel ponente genovese.

Interrogato dal gip Massimo Cusatti, Gamboa ha confermato la confessione resa al momento dell’arresto e poi nuovamente davanti al pm: «Ho ucciso Angela perché mi tradiva - si è giustificato - Ero tornato dall’Ecuador per stare con lei, ma sabato sera il suo amante l’ha chiamata e abbiamo iniziato a litigare».

Un litigio via via più violento, culminato con l’aggressione: Gamboa afferra un coltello da cucina, colpisce Angela, poi la copre con un piumino, corre a lavarsi, si cambia gli abiti sporchi di sangue e fugge dall’appartamento lasciando il corpo sul divano dove pochi minuti prima stavano guardando insieme la televisione.

Nel cammino si libera del coltello, si dirige verso Voltri (dove è stato trovato lunedì notte in stato confusionale) e prova a fare delle telefonate, ma si accorge di avere preso per sbaglio il telefono della moglie, uguale al suo ma bloccato da una password. Lo smartphone è uno degli oggetti che i carabinieri stanno cercando di ritrovare, soprattutto alla luce delle dichiarazioni di Gamboa, che sostiene di avere ricevuto fotografie e video che ritraggono la Coello in compagnia dell’amante, inviate proprio da lui «per umiliarmi», come ha spiegato il 52enne al gip.

I familiari di Angela hanno respinto con forza quanto sostenuto da Gamboa, definendolo un tentativo di alleggerire la sua posizione e giustificare il delitto. Resta il fatto che in passato l’uomo era già stato violento con la moglie, picchiandola e in un’occasione ferendola con un coltello. La coppia si era lasciata più volte, ma recentemente era stata Angela a chiedere al marito di rientrare dall’Ecuador per fare un altro tentativo. L’autopsia, effettuata mercoledì, ha confermato che a ucciderla, tra le 22 e le 22.30 di sabato, è stata una coltellata al cuore.