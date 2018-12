Omicidio di Davide Fervorini a Gran Canaria, arrestate 5 persone

Potrebbe essere arrivata a una svolta l’inchiesta sulla morte di Davide Fervorini, il 39enne genovese ucciso a Gran Canaria lo scorso settembre. Stando a quanto riportato da Television Canaria, la polizia locale avrebbe arrestato 5 persone ritenute collegate al caso: si tratta di quattro uomini e una donna rintracciati a distanza di quasi tre mesi dall'omicidio.

Il corpo di Fervorini, che a Gran Canaria si era trasferito da tempo e gestiva un negozio di cannabis legale, era stato trovato il 15 settembre in un edificio abbandonato di Barranco Seco con segni di violenza tali da rendere necessario il confronto con il dna dei familiari per identificarlo con certezza.

A tenere i rapporti con la polizia spagnola e l’autorità giudiziaria è Giuseppe Maria Gallo, avvocato della famiglia di Fervorini, che sin dal ritrovamento si era mosso per ottenere non soltanto il rientro in Italia della salma, ma anche la restituzione dell’appartamento messo sotto sequestro e del cane di Davide, trasferito in un canile locale.

Per i familiari, il delitto sarebbe da ricondurre a motivi economici: Fervorini aveva concluso qualche giorni prima di morire la vendita del suo esercizio commerciale, somma che secondo l’avvocato e la famiglia avrebbe potuto scatenare la violenza e l’uccisione. La Polician Nacional, che ha secretato il fascicolo, segue anche la pista del regolamento di conti.