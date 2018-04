Donna uccisa a Certosa, fermato il marito: «L'ho ammazzata io»

Vagava per le vie di Voltri ubriaco, con gli abiti ancora sporchi di sangue e l'aria distrutta: è stato arrestato quasi per caso, poco prima delle 3 della notte tra lunedì e martedì, Javier Napoleon Pareja Gamboa, l’operaio edile di 52 anni dell’Ecuador ricercato dai carabinieri perché sospettato di aver ucciso sabato mattina la 39enne Angela Jenny Coello Reyes.

A individuarlo gli uomini dell’ufficio prevenzione crimine e reparto prevenzione crimine della questura, che lo hanno notato aggirarsi per via delle Fabbriche e l'hanno fermato e subito riconosciuto. Da giorni ormai il suo identikit era stato diramato agli agenti in costante presidio sul territorio per individuarlo, e il controllo di lunedì notte ha dato i suoi frutti.

Stando a quanto ricostruito, Gamboa avrebbe inizialmente provato ad allontanarsi alla vista delle volanti, ma gli agenti, riconoscendolo, lo hanno immediatamente bloccato. Alle iniziali domande avrebbe ammesso di avere ucciso "Nena", come era conosciuta dagli amici che si preparavano a festeggiare i suoi 40 anni il prossimo 25 maggio: motivi di gelosia, avrebbe farfugliato ai poliziotti, «mi tradiva, l'ho uccisa per quello».

Accompagnato in questura, è stato portato in mattinata in tribunale dove in queste ore è sottoposto a interrogatorio da parte del pubblico ministero Gabriella Marino, dalla Squadra Mobile della polizia e dai carabinieri, che nei giorni scorsi hanno raccolto prove e indizi a suo carico. Ancora in stato confusionale, è stato necessario chiamare un interprete per raccogliere le sue dichiarazioni, rilasciate in un misto di spagnolo e italiano. Sempre in queste ore dovrebbe venire formalizzato il fermo.

Gamboa già in passato aveva aggredito la moglie: nel 2004, sempre per motivi di gelosia, le si era scagliato contro con un coltello, ferendo lei e la madre e scappando poi in Spagna per trovare riparo da alcuni parenti. Proprio alla luce del precedente, i parenti e gli amici di Angela Jenny avevano lanciato un appello nei giorni scorsi su Facebook condividendo la foto di Gamboa e chiedendo di tenere d'occhio soprattutto il confine spagnolo.