Delitto di via Fillak, condannato a 16 anni il marito di "Nena"

È stato condannato a 16 anni di carcere Javier Pareja Gamboa, l’operaio edile di 52 anni accusato di avere ucciso lo scorso aprile la moglie Angela Jenny Reyes Coello nel suo appartamento di via Fillak, a Certosa.

La sentenza, emessa dal giudice Silvia Carpanini, è arrivata al termine del rito abbreviato e di fatto diventa definitiva, impedendo alla famiglia di ricorrere in appello: il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 30 anni.

«Non nascondiamo che per la famiglia è una grande tristezza, ottenere una condanna a 30 anni sarebbe stato esemplare - ha confermato l’avvocato Giuseppe Gallo, che ha assistito nel procedimento il figlio di Gamboa e di “Nena” come parte civile - D’altro canto, il risultato è talmente eclatante che neppure l’imputato ha deciso di proporre appello contro la sentenza».

I fatti risalgono allo scorso 8 aprile, quando il corpo di Angela era stato scoperto dalla coinquilina di ritorno dal lavoro: a ucciderla un fendente sferrato durante una lite per gelosia, come ammesso dallo stesso Gamboa, che dopo la fuga dall’appartamento era stato trovato, tre giorni dopo, nei pressi di via delle Fabbriche, a Voltri.