Olimpiadi 2032, Genova studia una possibile candidatura

Potrebbe essere coinvolta anche Genova nella candidatura italiana alle Olimpiadi estive del 2032, per la quale si sono già fatte avanti le città di Firenze e Bologna. A entrambe le città mancherebbero però luoghi adatti per alcune discipline, motivo per cui potrebbero essere coinvolte altre città italiane, Genova potrebbe essere protagonista per quello che riguarda le discipline del mare.

La questione è stata portata in consiglio comunale da Vittorio Ottonello di Vince Genova che ha chiesto alla giunta se pensa di proporre la candidatura della Superba per ospitare le discipline del mare alle Olimpiadi del 2032.

L’assessore Paola Bordilli ha spiegato: «La candidatura alle Olimpiadi va corredata da un business plan e dall’indicazione delle possibili sinergie che si pensa di creare in vista dell’evento. Intendo confrontarmi con i tecnici del Comune per valutare la percorribilità di

tale progetto».