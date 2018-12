Precipita per quattro metri, intervento dell'elisoccorso in Fontanabuona

Un uomo di 73 anni è rimasto ferito in seguito a una caduta in località Ognio. L'uomo stava svolgendo alcuni lavori all'aperto quando è finito in un terrapieno, compiendo un volo di circa quattro metri. È successo intorno alle 9.30 di sabato 1 dicembre 2018.

Sul posto è intervenuta l'automedica, che ha richiesto il supporto dell'elicottero dei vigili del fuoco per velocizzare il trasferimento in ospedale.

Il paziente è stato caricato a bordo dell'elicottero Drago e trasferito in codice rosso, quello attribuito ai casi più gravi, al pronto soccorso dell'ospedale San Martino con un trauma cranico e un sospetto trauma vertebrale. L'uomo era cosciente, ma le sue condizioni sono considerate serie.