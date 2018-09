Aggredisce carabinieri durante un controllo, 54enne in manette

I carabinieri hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e violazione della legge sugli stranieri, un 54enne marocchino, abitante a Genova, pregiudicato ed

irregolare sul territorio dello Stato.

L’uomo, fermato in via Oberdan per un controllo, ha spintonato e strattonato i militari per non farsi identificare. L'uomo è stato processato per direttissima, questa mattina, sabato 8 settembre.