Via Fillak riaperta, sollevato il primo impalcato del nuovo ponte sul lato levante

Alle 13,15 di domenica 15 dicembre è stata riaperta al transito veicolare via Fillak, chiusa in mattinata tra via Capello e via Campi per i lavori di costruzione del nuovo viadotto sul Polcevera.

In mattinata è stato portato in quota, a un'altezza di circa 35 metri, il primo impalcato del nuovo ponte sul lato levante.

Lungo 50 metri, dal peso di circa 560 tonnellate, l'impalcato è stato sollevato con due carter laterali.