Nuovo ponte, sale anche il settimo impalcato

Sono iniziate alle 11 di martedì mattina le operazioni di varo del settimo impalcato del nuovo ponte sul Polcevera.

La notizia è stata confermata dalla struttura commissariale, che nei giorni scorsi aveva anticipato che questa settimana gli uomini di PerGenova avrebbero sollevato in quota la trave da 50 metri per posizionarla tra le pile 15 e 16, nell’area di cantiere di levante.

Per consentire le operazioni di sollevamento in quota, dalla tarda mattinata di mercoledì via Fillak resterà chiusa all’intersezione con via Capello sino all'incrocio con via Campi per l’intera durata delle operazioni, e riaperta una volta che la campata sarà stata sistemata. Per ridurre il più possibile l'impatto sulla viabilità cittadina, in accordo con la polizia Locale, è stato deciso di mettere a disposizione alcuni movieri che, una volta ricevuta comunicazione dell'imminente inizio delle operazioni di varo, bloccheranno il traffico solo per il tempo necessario ad arrivare al termine delle lavorazioni, che dureranno circa 3/4 ore.

A oggi sono 6 gli impalcato posizionati e 13 le pile elevate su 19, e sul lato ponente anche la pila 1, quella più bassa (dovrà raggiungere 20 metri contro i 50 delle altre) che dovrà congiungersi con la collina, è in fase di completamento.

Questa settimana gli operai procederanno all'assemblaggio a terra di altri impalcati, tra cui quelli da 100 metri che scavalcheranno il Polcevera e il parco ferroviario e che verranno portati in quota, viste le dimensioni, con la tecnica degli strand jack, i pistoni idraulici già usati per lo smontaggio meccanico del vecchio Morandi.

L’obiettivo dei costruttori, e del sindaco-commissario Marco Bucci, è rispettare la deadline data nei mesi scorsi per l’inaugurazione - aprile 2020 - anche se negli ultimi giorni Bucci ha preso tempo, ricordando che «il ponte verrà inaugurato entro la fine della primavera, che finisce il 21 giugno».