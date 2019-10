Nuovo ponte, il "varo" della prima campata con il premier Conte

L'hanno chiamato "varo in quota", perché l'impalcato assomiglia allo scafo di una nave, proprio come voluto e disegnato da Renzo Piano, e perché avviene a 50 metri di altezza: oggi, martedì 1 ottobre, la Valpolcevera, ma anche Genova tutta (così come il resto d'Italia) sono pronte a vedere il proprio skyline cambiare di nuovo con l'inaugurazione della prima campata del nuovo ponte PerGenova, che a distanza di poco più di un anno prende il posto del Morandi, crollato tragicamente il 14 agosto 2018 portando con sé la vita di 43 persone.

La diretta dalla pagina Facebook di PerGenova:

Il programma

La cerimonia, che segue quella della prima gettata, avvenuta il 25 giugno scorso, è partita per le 9.30 nel cantiere lato ovest. Il primo impalcato, pesante circa 400 tonnellate, lungo 50 metri e largo 26, verrà innalzato sulle pile 5 e 6 a un’altezza di 50 metri usando due maxi gru, una che manovra richiederà dalle 4 alle 5 ore, e che alla fine consentirà al gigantesco concio d’acciaio di prendere posto tra le due "staffe" già sistemate per accoglierlo. Una volta terminato - deadline ribadita dal sindaco-commissario Marco Bucci, aprile 2020 - il nuovo ponte, ancora senza nome, sarà lungo 1.067 metri e composto da 18 pile di cemento armato e 19 campate.

Alla cerimonia partecipano il premier Giuseppe Conte, il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli, il sottosegretario Roberto Traversi, lo stesso Renzo Piano e gli amministratori delegati di Fincantieri, Giuseppe Bono, e Salini Impregilo, Pietro Salini, che insieme con Italferr fanno parte della joint venture PerGenova, cui sono stati affidati i lavori di ricostruzione. Presenti, ovviamente, anche il sindaco commissario Bucci, e il governatore ligure e commissario per l'emergenza, Giovanni Toti.

Renzo Piano si è rivolto in primis a quello che ha definito “un esercito” di mille persone che stanno lavorando alla costruzione: «Costruire è un gesto collettivo, un lavoro di gruppo, significa fare tutto insieme qualcosa di bello, e nel costruire nasce una cosa bellissima che si chiama solidarietà, costruire è un gesto di speranza, di fiducia, si potrebbe dire che è un gesto di pace nel senso più bello della parola, costruire un ponte è molto speciale, un ponte unisce, voglio quindi ringraziare tutte le persone che ci stanno lavorando. In Giappone per tradizione gli architetti parlano poco e dicono una cosa importante, dicono agli operai state attenti a non farvi male, lavorate in sicurezza. Noi progettisti abbiamo fatto questo lavoro seduti comodamente a un tavolo, voi invece siete qui, siete acrobati, questo è un varo, in aria, e dunque voi siete acrobati, per cui vi raccomando di lavorare in sicurezza».

Poco dopo ha preso la parola Giuseppe Bono. «Il ponte deve essere un simbolo del paese in tutto il mondo - ha detto l'ad di Fincantieri -, il nostro obiettivo era fare una squadra con le migliori competenze italiane, l'abbiamo fatto. Questo cantiere è qualcosa di unico nel Paese, un modello di integrazione: questo impalcato viene da Castellammare, nel nostro cantiere lavorano maestranze da tutto il mondo, fanno un lavoro importante e pericoloso, e ognuno deve essere responsabile e si deve rifiutare di fare lavori pericolosi. Questo ponte in Cina l'avrebbero fatto in un anno, noi lo faremo in cinque mesi».

A seguire, l’inaugurazione del nuovo Spazio Ponte a Porta Siberia, al Porto Antico, nei locali nell'ex museo Luzzati: un luogo, spiegano da PerGenova, «di apprendimento interattivo dedicato al progetto, dove cittadini potranno seguire gli avanzamenti delle lavorazioni mantenendo un filo diretto con le squadre di operai, con gli ingegneri e con i tecnici che lavorano senza sosta».

Un altro info-point verrà inoltre aperto a Certosa, e avrà invece un ruolo più “istituzionale”, fungendo da tramite fra residenti e struttura commissariale per domande e informazioni legate alle varie fasi di ricostruzione.