Nuovo ponte, sollevata e posizionata la quinta campata

La quinta campata del Nuovo Viadotto Polcevera è arrivata in quota.

Del peso di 609 tonnellate, è lunga 50 metri.

L'operazione di varo, iniziata alle 11.30 di sabato 28 dicembre, si è conclusa in circa un'ora.

La posa dell’impalcato era annunciata per ieri sera, ma le operazioni sono state interrotte «per l’arrivo del buio che ha consigliato di sospendere i lavori», la spiegazione ufficiale.

Con 250 metri totali di impalcato si definisce la sagoma del nuovo Ponte di Genova; il quinto impalcato porta a 200 metri la lunghezza del viadotto a

Ponente, tratto che si aggiunge ai primi 50 metri varati a Levante negli scorsi giorni.

Il quarto impalcato di Ponente, varato tra le pile 7 e 8, ha un peso di 609 tonnellate e due carter laterali. Questo nuovo segmento rappresenta il tratto contiguo agli impalcati centrali, lunghi 100 metri, che scavalcheranno il fiume Polcevera.

Con 11 pile in completamento sulle 18 totali, proseguono contemporaneamente le lavorazioni per l’assemblaggio degli impalcati a terra, a Ponente come a Levante.

In parallelo ai lavori, continuano e si intensificano le attività di Spazio Ponte, punto di incontro e informazione dedicato all’opera e aperto alla cittadinanza, per saperne di più sulle caratteristiche tecniche del viadotto e misurarsi con ricostruzioni digitali dell’infrastruttura, esercitarsi nei laboratori, immergersi nel cantiere seguendo le immagini riprese dai droni.