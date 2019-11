Nuovo ponte, iniziato il sollevamento del terzo impalcato

Sono iniziate poco dopo le 10 di mercoledì mattina le operazioni di sollevamento del terzo impalcato del nuovo ponte per Genova.

Il "varo in quota" della campata, la terza a venire posizionata sulle pile già innalzate, era fissato per la scorsa settimana, ma il maltempo ha costretto gli uomini della joinventure per Genova, formata da Salini Impregilo, Fincantieri e Italferr, a rimandarlo per operare in condizioni migliori.

L’impalcato, sollevato a circa 40 metri dalle maxigru fatte arrivare dall’Olanda già utilizzate per gli altri due posizionati in precedenza, è lungo 50 metri, e verrà posizionato nel giro di qualche ora sulle pile 6 e 7. Alla campata verranno poi assemblati i sei carter laterali, le “ali” che danno al viadotto la forma di una nave, sempre in acciaio.

Il sindaco commissario Marco Bucci, le scorse settimane, aveva assicurato che entro Natale buona parte del ponte sarà visibile. A oggi la data di fine lavori e inaugurazione del ponte - aprile 2020 - ancora non è stata modificata.