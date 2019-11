Nuovo ponte, sollevata e posizionata anche la seconda campata

Sono terminate poco dopo le 16 le operazioni per il varo in quota della seconda campata del nuovo viadotto sul Polcevera.

Dopo il varo della prima, lo scorso 1 ottobre, un nuovo pezzo del ponte è stato dunque issato a oltre 40 metri di altezza. La campata di acciaio, lunga circa 50 metri e pesante 500 tonnellate, è stata sollevata per essere posata sulle pile 4 e 5, sul lato di ponente, montata insieme con quattro carter, le cosiddette "ali", lateraili. A compiere l'operazione, due gru tralicciate cingolate dalla portata di 650 tonnellate ciascuna.

Le operazioni di sollevamento sono iniziate intorno alle 15, e sono durate poco più di un’ora. Nelle scorse settimane sono stati elevati e assemblati in quota i carter laterali della campata 5-6: il ponte comincia così ad assumere la forma che ricorda la carena di una nave.

Sempre a ponente, sono state completate le pile 7 e 8 e, mentre si continua a lavorare per l’elevazione della pila 2, si conclude quella della pila 3 e, a terra, proseguono le operazioni di assemblaggio delle campate 3-4, 6-7, 7-8 e 8-9.

Contemporaneamente, a levante, sono in corso i lavori per l’elevazione delle pile 11, 14, 15 e 18, proseguono quelli per il plinto della pila 13 e per le sottofondazioni delle pile 16 e 17 e si sono conclusi quelli per il plinto della pila 12. Sempre a levante, procedono a ritmo serrato le lavorazioni a terra per l’assiemaggio dei conci per le campate 13-14, 14-15 e 15-16. Si avviano, inoltre, le operazioni per la realizzazione dei pali di fondazione delle pile 1 e 3 e della spalla A della rampa di collegamento con l’A7.

Al termine della settimana saranno così complete sette delle diciotto pile del nuovo ponte e si potranno osservare due campate consecutive.Nel cantiere gli uomini del consorzio Salini Impregilo e Fincantieri sono al lavoro 24 ore su 24 per costruire tutte le 18 pile in cemento armato che sosterranno i 1.067 metri del nuovo viadotto: sei pile sono già terminate. In totale saranno 19 le campate che comporranno il nuovo viadotto, le tre centrali saranno lunghe 100 metri, e 40,9 e 26,2 metri le due campate più esterne.

Il ponte progettato da Renzo Piano sarà dotato di pannelli fotovoltaici che ne garantiranno l’approvvigionamento energetico e di un sistema di monitoraggio continuo della struttura gestito all’interno di un centro di controllo, sia per la fase di costruzione sia per la fase di utilizzo, con il supporto di robot incaricati di realizzare le ispezioni strutturali del ponte e la manutenzione ordinaria.