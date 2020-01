Nuovo ponte, entro la settimana su anche il settimo impalcato. In cantiere una nuova maxi gru

Salirà entro la fine della settimana - salvo imprevisti - il settimo impalcato del nuovo ponte per Genova. I tempi sono dettati come sempre dall’agenda di cantiere, che per la settimana che va dal 20 al 26 gennaio prevede, tra le altre cose, la preparazione delle gru e della piazzola “per il varo e il successivo varo in quota” della trave da 50 metri che verrà posizionata tra le pile 15 e 16, nell’area di cantiere di levante.

Si tratta del secondo impalcato varato nel nuovo anno dopo la battuta d’arresto rappresentata dall’incendio sulla pila 13. A oggi sono proprio 13 le pile elevate su 18, e sul lato ponente anche la pila 1, quella più bassa (dovrà raggiungere 20 metri contro i 50 delle altre) che dovrà congiungersi con la collina, è in fase di completamento.

Questa settimana gli operai di PerGenova procederanno inoltre all'assemblaggio a terra di altri impalcati, tra cui quelli da 100 metri che scavalcheranno il Polcevera e il parco ferroviario. Per portarli in quota, visto il peso e l'ingombro ingenti, verranno nuovamente utilizzati gli strand jack, i pistoni idraulici già usati per lo smontaggio meccanico del vecchio Morandi.

Verranno inoltre montati i carter, le “ali” laterali, delle campate sistemate tra le pile 4 e 5, 6 e 7 e 7 e 8, e assemblata una nuova gru cingolata che si aggiungerà a quelle già presenti e attive in cantiere. L’obiettivo dei costruttori, e del sindaco-commissario Marco Bucci, è rispettare la deadline data nei mesi scorsi per l’inaugurazione - aprile 2020 - anche se negli ultimi giorni Bucci ha preso tempo, ricordando che «il ponte verrà inaugurato entro la fine della primavera, che finisce il 21 giugno».