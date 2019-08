Bucci: «Il nuovo ponte pronto a fine aprile, la crisi di governo non ostacolerà la ricostruzione»

La crisi di governo «non ostacolerà la ricostruzione. Ho avuto nei giorni scorsi la rassicurazione dal governo che ci sarà e che avremo il loro supporto e che sarà continuo». A dirlo, è il sindaco di Genova e commissario alla ricostruzione, Marco Bucci, a margine della cerimonia di commemorazione delle vittime del crollo del ponte Morandi. «Genova è una città che ha come obiettivo quello di avere una grande infrastruttura. Siamo allineati e non c'è motivo di farci la guerra» ha aggiunto.

I lavori di ricostruzione del nuovo ponte procedono, e in primavera il primo cittadino è convinto che Genova vedrà la nuova infrastruttura, per la precisione «a fine aprile». «Genova - continua Bucci - si merita un'infrastruttura di primo livello ed è quello che stiamo facendo. La città è unita e sta collaborando. Ho fiducia che andrà avanti così. La pila 9 del nuovo ponte è già alta quasi 20 metri e 11 pile hanno già le fondamenta».

Riguardo alla presenza dei vertici di Aspi e Atlantia alla cerimonia, Bucci ha detto: «È giusto che oggi tutti siano presenti qua».

Per quanto riguarda i parenti delle vittime, non tutti hanno accettato l’omaggio dello Stato. Alcune famiglie hanno preferito ricordare privatamente o in modi alternativi i loro cari perduti. Parlando della loro decisione, Bucci ha detto: «Tutte le manifestazioni da parte dei parenti delle vittime devono essere rispettate. È un gesto importante ed è altrettanto importante che tutti siano tolleranti, provate voi cosa vuol dire perdere una persona cara».