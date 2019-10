Nuovo ponte, installate le "ali laterali" sul primo impalcato

Sono stati portati tutti in quota i sei carter laterali della prima campata del futuro viadotto Polcevera.

Le sei "ali" acciaio, che daranno al ponte progettato da Renzo Piano la caratteristica forma che ricorda una nave, misurano circa 10 metri per 15 e pesano 22 tonnellate ciascuna: proprio il primo impalcato montato tra le pile 5 e 6, oggi, regala di un’idea dell’aspetto che avrà il ponte una volta terminato.

Il montaggio dei carter era iniziato 3 giorni fa, mentre l'impalcato era stato varato in quota l'1 ottobre. In base all'agenda di cantiere, questa settimana, non saranno innalzati altri impalcati. Il sindaco e commissario Marco Bucci ha stabilito una deadline stringente ai costruttori: il 20 novembre le campate visibili dovranno essere tre.

Proprio per velocizzare l'assemblaggio dei nuovi impalcati a terra, è stato necessario un cambio di percorso per il trasporto eccezionale di parti del nuovo ponte previsto per mercoledì sera. I 4 conci in arrivo dalla banchina Arcelor Mittal saranno portati direttamente al cantiere di ponente e non a levante.