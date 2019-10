Nuovo ponte, in cantiere tre nuove mega gru per le campate da 100 metri

Uno “sbarco eccezionale” - così l’ha definito l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - avvenuto al porto di Genova mercoledì, giornata di tregua dal maltempo: sono arrivate ancora una volta dall’Olanda le tre nuove mega gru, tra le più grandi d’Europa, necessarie per la prosecuzione dei lavori di costruzione del nuovo Ponte per Genova.

Le gru Terex CC 6800, sono state sbarcate mercoledì mattina al Terminal San Giorgio, e serviranno per portare in quota le parti più grandi del nuovo impalcato, le campate da 100 metri. Noleggiate dalla Fagioli Spa, possono raggiungere l’altezza di 130 metri da terra e sollevare fino a 1200 tonnellate.

L’operazione di sbarco, tra le più complesse avvenute nel Porto di Genova, è stata possibile grazie alla collaborazione tra Terminal San Giorgio Srl e la Fagioli Spa, specializzate nella movimentazione portuale e nella tecnologia del trasporto colli eccezionali. Nella serata di mercoledì sono state trasferite presso nel cantiere del nuovo Ponte, dove proseguono i lavori per il montaggio degli impalcati dopo la necessaria pausa di lunedì per l’allerta rossa.

Corso Perrone chiuso al traffico, il calendario

L’obiettivo resta quello di varare in quota tre delle 19 campate del nuovo ponte il 20 novembre, giorno in cui lo skyline della Valpolcevera cambierà (se tutto andrà secondo i piani) ancora una volta. E per realizzare le opere necessarie alla ricostruzione del viadotto e alla messa in sicurezza dell’area interessata alla costruzione della “spalla A" lato Ponente e della Pila 1, corso Perrone torna a essere chiuso a giorni alternati secondo il seguente calendario:

- giovedì 24 ottobre: dalle ore 9 alle ore 16 e dalle ore 21 alle ore 6 di venerdì 25

- venerdì 25 ottobre: dalle ore 9 alle ore 16 e dalle ore 21 alle ore 7 di a sabato 26