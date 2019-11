Nuovo ponte, entro la settimana su anche il terzo impalcato

Sollevato e sistemato il secondo impalcato pochi giorni fa, entro la fine di questa settimana, meteo permettendo, anche il terzo impalcato del nuovo ponte di Genova sarà varato.

Accelerata ai lavori in cantiere, dunque, per arrivare al 20 novembre con tre impalcati già montati, così come assicurato (e voluto) dal sindaco-commissario Marco Bucci. L’impalcato verrà posizionato tra le pile 6 e 7, e verrà ancora una volta sollevato dalle due maxi gru fatte arrivare dall’Olanda, che lo faranno salire a 40 metri di altezza

A salire sarà un cassone centrale in acciaio lungo 50 metri cui verranno assemblati sei carter laterali, le “ali” che danno al viadotto la forma di una nave, sempre in acciaio.