Nuovo ponte, venerdì il varo della maxi campata da 100 metri

Procedono i lavori per la costruzione del nuovo viadotto sul Polcevera,e proprio per questa settimana è previsto il varo del primo maxi impalcato da 100 metri.

Per portarlo in quota, visto l'ingombro - pesa 1200 tonnellate e dovrà salire sino a circa 50 metri, posizionandosi tra le pile 8 e 9 lato ponente - verranno nuovamente utilizzati gli strand jack, i pistoni idraulici già usati per lo smontaggio meccanico del vecchio Morandi. Le operazioni di sollevamento sono previste per venerdì 7 ottobre, meteo permettendo, ma gli uomini del consorzio PerGenova nei giorni scorsi hanno preparato la trave a terra, assemblando i 14 carter laterali e le parti su cui verranno posizionate sia le barriere sia i pannelli fotovoltaici che alimenteranno il ponte progettato da Renzo Piano.

In cantiere, insomma, si portano avanti tutte le lavorazioni possibili, alcune anche in contemporanea, per cercare di recuperare i giorni di ritardo accumulati dovuti provincialmente al maltempo e alle allerte e allungare il tracciato del ponte visibile, il cui skyline a oggi è composto da sette impalcati per una lunghezza totale di 350 metri.

Questa settimana, come le scorse, sono quindi previsioni una serie di trasporti eccezionali finalizzati a far arrivare in cantiere parti di impalcato e altri pezzi necessari per procedere con i lavori.

Lunedì 3 febbraio verrà trasportato un concio di pila dal cantiere di ponente a quello di levante, zona pila 10, con partenza alle 22 e percorso corso Perrone - via Perini - via Renata Bianchi - via Bagnasco - via Tea Benedetti - ponte di Cornigliano - via Perlasca. Martedì 4 febbraio i conti trasportati saranno invece 3, e partiranno dalla banchina Ansaldo per arrivare al cantiere di levante, sempre con partenza ore 22. I mezzi, scortati dalla Locale, seguiranno il percorso via della Superba, via Tea Benedetti, ponte Pieragostini, via Pieragostini, via Avio, piazza Vittorio Veneto, piazza Montano, via Paolo Reti, via Fillak.