Nuovo ponte: posizionata la decima campata

Procedono i lavori per il nuovo ponte sul Polcevera: nella mattinata di oggi, sabato 15 febbraio 2020, è stata portata in quota in meno di un'ora la decima campata del viadotto.

Il piazzamento delle gru, molto vicine alla spalla di Levante, molto ripida, non ha permesso di sollevare la campata - del peso di 400 tonnellate - con i carter montati, che saranno sollevati in seguito.

Inoltre, su questa campata saranno montati singolarmente i carter speciali di raccordo all'innesto della A7.