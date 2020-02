Nuovo ponte: maxi trave è troppo lunga, il varo slitta per "limarla"

Slitta il varo della maxi campata del nuovo ponte. E proprio a quel “maxi” è dovuto il ritardo, visto che i 94 metri di lunghezza della trave sono risultati troppi. Questione di centimetri, ovviamente, ma in un cantiere come quello del nuovo viadotto sul Polcevera nulla può essere poco meno che perfetto, e così gli uomini di PerGenova si sono visti costretti a riprendere in mano il progetto per profilare e accorciare la campata.

«Dobbiamo "limare" qualche centimetro, la campata salirà tra la sera di martedì e quella di mercoledì», ha detto il sindaco Marco Bucci a margine del consiglio comunale, dopo che i rilievi topografici avviati martedì mattina hanno evidenziato il difetto della trave.

«L’impalcato in configurazione di sollevamento tra i conci di pila 8 e 9 deve essere geometricamente perfetto, come da progetto - ha fatto sapere in serata la struttura commissariale con una nota - Tutte le delicate lavorazioni pre varo che sono in corso, inoltre, hanno lo scopo di poter eseguire al meglio e in totale sicurezza l'operazione di sollevamento della maxi campata».

La profilatura non dovrebbe comunque richiedere troppo tempo, e l’impalcato potrebbe iniziare a salire tramite strand jack già nel pomeriggio di mercoledì, con i 14 carter laterali già montate. Il peso totale è di 1800 tonnellate, e la trave dovrebbe salire - in condizioni meteo perfette, e dunque senza vento - a una velocità media di circa 5 metri l’ora, il che porterebbe a completare l’operazione in circa 8 ore.