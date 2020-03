Nuovo ponte, in quota la maxi campata sul Polcevera

È arrivata in quota all’alba di martedì 9 marzo, giornata che per tutta Italia resterà nella storia per l’entrata in vigore del nuovo decreto “Tutti a casa” finalizzato a prevenire i contagi da coronavirus, la maxi campata da 100 metri che sorvola il Polcevera.

Un’immagine, quella del viadotto che nuovamente passa sopra il torrente, scatena prevedibilmente emozioni contrastanti: da un lato chi torna immediatamente, con un brivido e una morsa a stomaco e cuore, al 14 agosto del 2018, il giorno in cui il ponte Morandi crollò su ste stesso uccidendo 43 persone; dall’altro chi guarda all’avanzare dei lavori con rinnovata speranza, vedendo nel varo della campata sopra il Polcevera un buon auspicio.

Tra questi ultimi ci sono anche il governatore ligure Giovanni Toti e il sindaco Marco Bucci: «Nel giorno più difficile per il nostro paese - è stato il commento di Toti - la giornata a Genova inizia così, con il nuovo ponte che prende forma con la seconda campata da 100 metri salita in quota. Ripartiamo da qui. Con l'orgoglio, la forza e il coraggio di una città che non a caso è diventata simbolo della ripartenza di tutto il Paese. Avanti Genova, avanti Liguria, avanti Italia»

«Alcuni minuti dopo le 6 è arrivata in quota la seconda campata da 100 metri del nuovo Viadotto Polcevera - ha aggiunto Toti - L'immagine di questa mattina porta con sé diversi sentimenti: orgoglio, emozione, ricordo. Ma anche speranza nel futuro. Oggi più che mai ne abbiamo bisogno».