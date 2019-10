Nuova Torre Piloti, svelata la sistemazione: «Diventerà un simbolo della città»

«Abbiamo trovato la collocazione finale della nuova Torre Piloti». Così il sindaco di Genova, Marco Bucci, ha svelato dove verrà costruito l’edificio che prenderà il posto di quello crollato tragicamente il 7 maggio del 2013, portando con sé la vita di 9 persone.

L’occasione è stata l’aggiornamento sull’avanzamento dei lavori per il nuovo Waterfront, cui ha partecipato anche l’archistar Renzo Piano, che oltre al nuovo Frontemare ha progettato anche la nuova Torre: l’ubicazione presenta è la nuova darsena nautica, proprio di fronte al padiglione Jean Nouvel.

«Chi guarderà Genova dal mare vedrà uno spettacolo incredibile: il padiglione Jean Nouvel che sembra una nave - ha detto il sindaco Bucci - e la Torre Piloti al centro che sembrerà l’albero di una nave. Sarà un landmark incredibile per la città, un simbolo che la renderà riconoscibile tanto quanto la Lanterna».

«Sono contento che la Torre Piloti abbia finalmente trovato la sua collocazione definitiva - ha aggiunto Renzo Piano - una collocazione che è stata ritenuta la migliore dal punto di vista della funzionalità e della sicurezza». L'architetto ha confermato che sarà alta circa 60 metri, integrandosi alla perfezione con le gru del porto, e che sopra la sala di controllo ci sarò una visiera per non essere abbagliati, e pannelli solari per l'alimentazione. L'investimento è di 14,7 milioni di euro, stanziati dall'Autorità Portuale nell'ambito del Piano triennale straordinario redatto grazie alle risorse arrivate in seguito al crollo del Ponte Morandi.