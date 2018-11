Espulso nel 2017, fermato fornisce false generalità

I carabinieri della stazione di San Martino, al termine di accertamenti, hanno arrestato per i reati di false dichiarazioni sull'identità e ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato un 50enne marocchino, con numerosi precedenti di polizia.

L'uomo è risultato espulso dal territorio italiano nell'anno 2017 con divieto di reingresso per 5 anni. Lo stesso, controllato in piazza della Nunziata nel corso di un servizio antiborseggio, ha fornito generalità rivelatesi in seguito false.

Il cinquantenne verrà processato per rito direttissimo.