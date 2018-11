Nasce il numero unico del Comune, tutte le info sulla città

Un numero unico per avere informazioni sui servizi comunali. È entrato in funzione lo 010.10.10 facile da ricordare e in grado di semplificare la comunicazione tra i cittadini e il Comune.

Nelle prossime settimane verrà varato il nuovo sito del comune di Genova, con un unico punto di contatto per effettuare segnalazioni e accedere ai servizi dell’Amministrazione senza recarsi fisicamente allo sportello informazioni.

Telefonando allo 010.10.10 sarà possibile contattare le strutture dell’ente a servizio del pubblico, dalla polizia municipale alla protezione civile, dall’anagrafe ai servizi sociali. E poi informazioni turistiche (anche in inglese), sui tributi locali, sulle scuole comunali. Gli operatori saranno a disposizione anche per quanto riguarda le info sul commercio e le segnalazioni su manutenzioni di edifici, strade, corsi d’acqua, eccetera.

Un servizio a 360 gradi, attivato in collaborazione con Fastweb, partner tecnologico del Comune dal 2001, che però lascia ancora in vita il numero delle emergenze della polizia municipale 010.5570, che a breve confluirà nel numero unico 112.

altro step sarà, dopo la progressiva integrazione degli esistenti contact center in un unico centro di ascolto e servizio del Comune, creare sinergie con le società partecipate. Si tratta di una politica di integrazione delle strutture e dei sistemi informatici che permetterà di avere un importante feed back e un monitoraggio preciso delle richieste e delle esigenze dei cittadini, cruciale per conoscere i servizi da migliorare e su cui intervenire.

Poiché il numero unico - già lanciato in alcune tra le principali città del mondo, a partire da New York per arrivare a Milano - è una novità per gli abitanti di Genova, è stata creato un indirizzo mail 0101010@comune.genova.it che servirà a raccogliere i suggerimenti dei cittadini su come migliorare il servizio o renderlo più rispondente alle loro effettive necessità. Il progetto è stato realizzato a costo zero dalle strutture comunali, con la collaborazione del partner tecnologico Fastweb. Fastweb è anche sponsor di alcune iniziative di comunicazione che verranno lanciate per far conoscere a tutti i cittadini il nuovo numero unico.

La comunicazione del nuovo numero avverrà attraverso i siti del Comune, i social, un memo di Whatsapp, le affissioni comunali e da oggi piazza De Ferrari ospita uno speciale allestimento per ricordare a tutti coloro che vi passano il nuovo numero unico. Nelle prossime settimane infine, verrà realizzato un ulteriore allestimento nella fermata metropolitana di Brignole, che sarà tutta dedicata allo 010.10.10.

«Semplificare il rapporto con i cittadini – dichiara il sindaco Marco Bucci – è un dovere che l’amministrazione si è posta fin dall’inizio del suo mandato. Questo strumento fa parte di un più ampio progetto di semplificazione della comunicazione tra cittadini e Comune che, nelle prossime settimane, prevede anche il lancio del nuovo sito internet del Comune di Genova con un unico punto di contatto per effettuare segnalazioni e accedere ai servizi della pubblica amministrazione senza andare allo sportello fisico. Una facilitazione necessaria per una città che vuole essere all’altezza delle grandi città del mondo».