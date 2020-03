Maltempo, la pioggia bersaglia la città: allagamenti e torrenti monitorati

La prevista ondata di maltempo è arrivata in Liguria, portando con sé pioggia e temperature in ribasso che hanno spinto Protezione Civile e Arpal a confermare l’allerta gialla con qualche modifica e che hanno causato diversi problemi sopratutto in città.

Allerta meteo, orari e zone

L'intera giornata di lunedì sarà caratterizzata da pioggia e temporali in transito da ponente verso levante, ed è per questo che Arpal ha confermato l'allerta meteo gialla per piogge diffuse su tutta la regione, ma con una nuova scansione orarie:

su Ponente, Val Bormida, entroterra savonese e Valle Stura (zone A e D) terminerà alle ore 21;

sul centro della regione ed entroterra di levante (zone B ed E) chiusura alle 24;

sul levante (zona C) l’allerta termina alle 24 per i bacini piccoli e medi, alle 2.00 di domani martedì 3 marzo per i bacini grandi.

Confermata anche l'allerta neve sulla zona D (Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida) ma con chiusura anticipata alle ore 21.

Allerta meteo, situazione in città

Dopo una mattinata “variabile”, intorno all’ora di pranzo la pioggia ha iniziato a cadere sulla città con più violenza causando i primi allagamenti e provocando disagi dopo settimane di clima decisamente più primaverile.

Il Veilino, in particolare, è monitorato da vicino da pattuglie della Polizia Locale dopo essersi riempito rapidamente ed essere arrivato pericolosamente vicino agli argini. Diversi fondi e cantine allagati sono stati segnalati nella zona delle Gavette e limitrofe, e in generale in tutta la città sono stati chiesti interventi ai vigili del fuoco per allagamenti. La pioggia combinata al vento ha abbattuto un albero in via Brocchi, a Teglia, e altri allagamenti si sono registrati in via Trensasco e in oorso Sardegna.

Arpal ha previsto possibili nevicate fino a quote basse sui versanti padani di Ponente, venti meridionali di burrasca e mareggiate intense. Martedì sono invece previste ampie schiarite alternate a passaggi di nubi, con una coda di maltempo in mattinata. Il sole dovrebbe tornare da mercoledì, con venti forti settentrionali nella prima parte della giornata