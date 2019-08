Violento nubifragio nella notte, danni in tutta la città. Auto inghiottita da voragine

Un violento temporale ha svegliato la città nella notte tra mercoledì 7 agosto e giovedì 8. Tre bombe d'acqua sono cadute a distanza di pochi minuti in diverse vallate paralizzando in particolare i quartieri di San Fruttuoso, Brignole e Rivarolo.

In via Berno si è riaperta una voragine nel manto stradale e un’auto è stata inghiottita nel buco già transennato; per fortuna nessuno si trovava a bordo.

A Brignole la metropolitana è stata invasa dall'acqua e un dipendente Amt è rimasto intrappolato all'interno. Decine, in meno di un'ora, gli interventi dei vigili del fuoco. In via Canevari l'incendio di una cabina dell'Enel ha provocato un blackout in tutta la zona.

Da una vallata all'altra si sono registrati disagi alla viabilità e al trasporto pubblico.

In A7 all'altezza del casello di Bolzaneto la strada si è allagata e sono dovuti intervenire gli uomini di Autostrade per scortare i veicoli dopo Busalla, in direzione Genova, a causa dei materiali dispersi.

Davanti al mercato ortofrutticolo diverse auto sono rimaste in panne e i conducenti hanno dovuto spingere i mezzi a bordo strado; analogo disagio in corso Perrone dove un bus è rimasto fermo nell’acqua ed è stato organizzato un trasbordo per i passeggeri su un’altra vettura.

Il messaggio di Arpal

Un'intensa struttura temporalesca che si è innescata nell'immediato entroterra del Ponente Genovese e spostatasi poi verso est, sta continuando a interessare il genovesato con precipitazioni molto forti, intensa attività elettrica e colpi di vento con raffiche che hanno superato diffusamente i 50/60 km/h (125 km/h a Fontana Fresca, 82 km/h a Genova - Porto Antico, 68 km/h a Genova - Castellaccio, 59 km/h a Bargagli).

Il nucleo più attivo della struttura al momento sta continuando a spostarsi verso est raggiungendo l'area tra Golfo Paradiso e Tigullio.

Nei bacini interessati dalle precipitazioni si sono registrati innalzamenti che al momento non hanno generato criticità sui bacini strumentati.

Vista la natura temporalesca non si escludono possibili locali allegamenti delle aree più depresse, fenomeni di rigurgito urbano e possibili criticità idrologiche per i piccoli rii.