Migliora la nonna travolta da anziana precipitata dalla finestra

Sta meglio la pensionata di 74 anni che giovedì mattina è stata travolta insieme con la nipotina di un anno da una donna che si è tolta la vita gettandosi dalla finestra del suo appartamento in via Delpino, a Castelletto.

La donna, subito accompagnata all’ospedale Galliera (la bimba è stata invece portata al Gaslini), si trova ancora ricoverata in osservazione e non ricorda nulla dell'incidente: le sue condizioni, che inizialmente non sembravano preoccupanti, si sono invece rivelate gravi una volta arrivata in ospedale, complice la rottura di alcune vertebre cervicali. Nelle ultime ore la situazione si è però stabilizzata, e la prognosi è stata sciolta.

Stabili anche le condizioni della bambina, tenuta sotto stretta osservazione all’ospedale pediatrico Gaslini. La piccola era arrivata in ospedale in codice giallo, così come la nonna. La madre, che ha assistito alla scena da qualche metro di distanza, era stata anche lei accompagnata in ospedale, non ferita ma gravemente sotto choc.

I fatti, lo ricordiamo, risalgono alla mattina di giovedì, quando una donna di circa 70 anni residente in via Delpino si è lanciata nel vuoto verso la strada sottostante, colpendo la nonna e la nipotina che in quel momento stavano camminando e morendo sul colpo.