Nidec Asi: sciopero con presidio nella sede di corso Perrone

Questa mattina dalle ore 8 alle ore 10 si svolge lo sciopero negli stabilimenti di Genova, Monfalcone, Milano e Vicenza della Nidec Asi contro il licenziamento dei lavoratori vicentini. Nella stessa giornata i lavoratori della sede genovese della Nidec di corso Perrone effettuano un presidio con volantinaggio sia per solidarizzare con i colleghi di Vicenza sia a tutela del sito genovese con l'intero suo organico.

L'azienda, che occupa circa mille dipendenti a livello nazionale tra tecnici, amministrativi e ingegneri, sviluppa sistemi di automazione industriali (siderurgia, impianti a fune, cartiere, smart-grid) e produce motori elettrici (marini, terrestri). Nidec Asi, di proprietà dell'omonimo Gruppo nipponico, purtroppo non è nuova a certe situazioni essendo passata più volte da processi di ristrutturazione durante i quali i lavoratori hanno dovuto subire cassa integrazione e ammortizzatori sociali di vario genere.

Per questi motivi, i lavoratori insieme alla Fiom Cgil, rispondono con una prima azione di protesta di 2 ore per contrastare la riorganizzazione che Nidec sta portando avanti a livello europeo e che ha colpito i lavoratori vicentini e per contrastare ogni eventualità che una tale situazione possa verificarsi anche a Genova.