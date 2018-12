Le neve imbianca l'entroterra genovese, ma nel weekend torna il sereno

L’allerta gialla per neve è cessata alle 7 di lunedì mattina su tutta la Liguria, portando con sé una spolverata di bianco anche a bassa quota.

Nell’entroterra genovese, in particolare a Busalla e Savignone, nella notte le temperature sono infatti scese tanto da permettere alla neve di cadere e attecchire, e in mattinata il paesaggio era ammantato di bianco. Nevischio è stato segnalato sui tratti appenninici della A7 e della A26, mentre altre precipitazioni nevose sono state registrate dai nivometri a Urbe Vara Superiore (dalla mezzanotte 4 centimetri), Scurtabò Varese Ligure (2 centimetri) mentre in Val Bormida sono caduti diversi centimetri di neve (7 nella zona di Calizzano).

Per riguarda le temperature minime, Alpe Vobbia (Genova) e Monte Settepani (Savona) hanno registrato le temperature più basse con -4.7, seguite da Monte Pennello (Genova) con -4.1. Nello spezzino Taglieto si è fermata a -2.0, nell’imperiese Poggio Fearza a -1.8. A Genova la minima si è fermata poco sopra i 3 gradi.

La perturbazione che ha interessato la Liguria nel fine settimana si sta però spostando verso Sud Est, con conseguente miglioramento delle condizioni meteo. Martedì sarà una giornata di transizione, con qualche nuvola e vento, mercoledì è atteso un nuovo peggioramento con piogge diffuse e neve fino a bassa quota, venti in rinforzo, mentre da giovedì pomeriggio il meteo dovrebbe migliorare garantendo un weekend pre natalizio sereno e con temperature in rialzo.

Le previsioni per i prossimi giorni

Martedì: Al mattino possibili nebbie o foschie lungo i versanti padani, in dissolvimento nel corso della giornata. Altrove nuvolosità irregolare in aumento con possibili deboli precipitazioni tra il pomeriggio e la sera sui versanti costieri di Centro Ponente. Umidità: su valori medio-alti. Venti: deboli o moderati settentrionali sul Centro Ponente , da SudEst altrove. Mare: in calo a poco mosso su tutti i settori.

Mercoledì: Nuovo intenso peggioramento con piogge diffuse e nevicate a bassa quota, specie dal pomeriggio. Umidità: su valori medio-alti. Venti: in rinforzo tendenti a disporsi in circolazione ciclonica. Mare: poco mosso al mattino, tendente ad aumentare fino a mosso ad iniziare dal Levante