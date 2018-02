Ghiaccio e neve, massima prudenza in autostrada e nell'entroterra

L’ondata di gelo che si è abbattuta sulla regione sta provocando qualche disagio anche al traffico, soprattutto nell’entroterra e sul nodo autostradale.

Come previsto da Arpal e dal servizio di Protezione Civile regionale, che hanno diramato e prolungato un’allerta neve, nelle ultime ore i fiocchi hanno iniziato a cadere copiosi in alta valle Scrivia, soprattutto a Busalla e Savignone, dove sono già entrati in funzione i mezzi spargisale. Particolare prudenza è stata raccomandata per chi percorre la provinciale dei Giovi.

La situazione in autostrada

Neve è inoltre prevista sull’A26 Genova-Gravellona Toce all’altezza dei bivi con A10 e A7, e sulla A7 Serravalle-Genova tra i caselli di Serravalle e Genova Bolzaneto. La polizia Stradale ha sottolineato che i fiocchi non hanno comunque causato problemi particolari alla viabilità, ricordando l'obblico di gomme o catene da neve e consigliando prudenza e riduzione della velocità nei tratti maggiormente interessati dalla basse temperature.

L’allerta neve gialla, lo ricordiamo, resta in vigore sino alle 9 di mercoledì 7 febbraio in valle Scrivia, val d'Aveto e val Trebbia e nei Comuni di Quiliano e Stella (Savona), Avegno, Bargagli, Campomorone, Ceranesi, Davagna, Mele, Mignanego, Sant’Olcese e Serra Riccò (Genova). Allerta arancione, invece, dalle 18 di martedì alle 9 di mercoledì per valle Stura ed entroterra savonese fino alla val Bormida.