Neve: qualche fiocco anche sulla costa, sarà una settimana gelida

Alle 13 di oggi, domenica 26 febbraio 2018, si è conclusa l'allerta gialla per neve, divulgata dalla protezione civile in base alle previsioni meteo di Arpal, per quanto riguarda le zone costiere di genovese, Tigullio e spezzino. Anche la settimana che sta per iniziare sarà caratterizzata da temperature rigide e qualche precipitazione a partire da giovedì, possibile a carattere nevoso. L'agenzia regionale sta monitornado la situazione.

Intorno alle 12, la polizia municipale non segnala problemi alla circolazione, nemmeno sulle zone collinari.

Aggiornamento meteo Genova ore 15.49 25 febbraio 2018

La neve ha raggiunto le coste liguri di Centro-Levante e deboli nevicate si registrano sia sul capologo di Genova sia sul tratto autostradale che lo collega alle Cinque Terre dove le temperature si mantengono prossime allo zero (il record spetta a Framura con -1.9°C). In mattinata si sono avute anche deboli nevicate nell'entroterra (5 cm a Urbe) che sono al momento esaurite. L'immagine da satellite rivela che una massa di aria secca ha superato l´arco alpino investendo il Triveneto e la Lombardia. L'arrivo di questa massa d'aria sulla Liguria nelle prossime ore dovrebbe portare un progressivo esaurimento delle precipitazioni. Si prosegue il monitoraggio.

Aggiornamento meteo Genova ore 8.41 domenica 25 febbraio 2018

L'aria fredda ha fatto il proprio ingresso sulla Liguria, in particolare sul centro-Levante dove i termometri della rete osservativa di Arpal registrano valori ovunque in discesa. Le temperature hanno raggiunto nell'entroterra valori sotto lo zero (-3.3°C a Tiglieto, -3.4°C a Varese Ligure), mentre lungo le coste sono state misurate nei capoluoghi 5.3°C a Genova, 4.9°C a Savona ed 8.3°C a Spezia; a Framura la minima ha raggiunto 0.9°C, al Righi, sulle alture di Genova, 1.4°C.

Nel frattempo continua debolmente a precipitare a Levante e nell'entroterra del savonese - nevischio è stato segnalato sul valico della A26 -; i quantitativi cumulati di precipitato sono ad ora ovunque non significativi. Sulla base delle ultime corse modellistiche non si escludono nelle prossime ore spolverate nevose lungo le coste del centro e del Levante. Si prosegue il monitoraggio.

Previsioni meteo di Arpal per domenica 25 febbraio 2018

Temperature in calo e deboli precipitazioni che potranno portare fino alle ore centrali spolverate nevose lungo le coste in particolare sul centro-Levante (50-70% di probabilità su Tigullio e spezzino, 30-40% di probabilità sul genovese). Su tutte le zone venti 60-70km/h con raffiche oltre i 100km/h sui crinali. Aumento delle condizioni di disagio per freddo su tutta la regione che soprattutto in serata e nelle notte potrà essere elevato sull'entroterra. Su tutte le zone interne possibili gelate diffuse.

Previsioni meteo di Arpal per lunedì 26 febbraio 2018

Temperature rigide, significativamente al di sotto dei valori medi di stagione, e venti di burrasca. Conseguente aumento del disagio per freddo che sarà elevato nell'interno dove saranno possibili gelate diffuse. I venti soffieranno da Nord-Est fino a 60-70km/h su imperiese spezzino e valli Trebbia e Aveto con raffiche oltre i 100km/h sui crinali, fino a 50-60km/h sulle restanti zone; generale attenuazione dei venti dalle ore centrali.

Previsioni meteo di Arpal per martedì 27 febbraio 2018

Temperature rigide ma con venti al più moderati e conseguente parziale attenuazione della morsa del freddo. Permangono conunque condizioni di disagio, soprattutto nell'entroterra e nelle ore notturne.