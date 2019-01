Torna la neve a Genova? Le previsioni

Potrebbe tornare il maltempo a Genova e in Liguria, soprattutto nella seconda parte della settimana, secondo le previsioni pubblicate da Arpal. Una nuova ondata di maltempo è infatti prevista a partire da mercoledì 30 gennaio 2019 e potrebbe portare anche una nuova spolverata di neve sulla costa a distanza di circa una settimana dalla nevicata del 23 gennaio. Ecco, nel dettaglio, le previsioni metereologiche per i prossimi giorni.

Previsioni meteo Arpal lunedì 28 gennaio

Lunedì 28 gennaio venti settentrionali forti su Genova e sul Ponente, ma anche nei rilievi dell'entroterra, in attenuazione tra pomeriggio e sera. Locale disagio fisiologico per freddo nelle ore serali specie nelle zone interne. Cielo prevalentemente sereno su tutta la Liguria.

Previsioni meteo Arpal martedì 29 gennaio

Nelle prime ore del giorno ancora venti forti settentrionali su Genova e sul ponente anche rafficati 40-50 km/h, in attenuazione nella seconda metà del giorno. Locale disagio fisiologico per freddo nelle ore serali, specie nelle zone interne.

Previsioni meteo Arpal mercoledì 30 gennaio

L'arrivo di un fronte nord atlantico determina un peggioramento con precipitazioni diffuse in estensione dalle prime ore della notte da Ponente verso Levante. Deboli nevicate nell'interno del Levante oltre i 400-600 metri, nell'entroterra a tutte le quote e oltre i 200 metri su Genova e il Ponente dove non si escludono locali sconfinamenti lungo le aree costiere. Possibili rovesci nevosi. Venti forti settentrionali su tutta la regione con possibili raffiche fino a burrasca 70-80 km/h in attenuazione dalla sera. Possibili disagi per il freddo.