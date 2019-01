Neve in Liguria, scattata l’allerta: gli aggiornamenti

È scattata alle 21 di martedì l’allerta di livello giallo per neve su Genova, avviso che si è poi esteso al resto della Liguria e che resterà in vigore sino alle 15 di oggi, mercoledì 30 gennaio. A una settimana dalla nevicata del 23 gennaio, le previsioni parlano nuovamente di possibili spolverate sulla costa e di fiocchi copiosi nell’entroterra, in particolare in valle Scrivia, val Trebbia e val d’Aveto, dove l’allerta è stata innalzata a livello arancione.

Proprio in valle Scrivia, e nella zona dell’alta val Bisagno, nella notte ha iniziato a cadere la neve. Il nivometro di Scurtabò, comune di Varese Ligure, ha segnalato un accumulo di 5 centimetri, sulla costa le temperature per il momento non rendono possibile la trasformazione della pioggia in neve, ma persiste, seppure modesta, la possibilità di rovesci nevosi.

Alle 7.15, le temperature più basse si sono registrate in quota: -7.1 a Poggio Fearza (Imperia), -7.0 a Monte Settepani (Savona), -5.9 a Pratomollo (Genova) e poi -4.3 ad Alpe Vobbia (Genova), -4.1 a Cabanne di Rezzoaglio (Genova). Altre stazioni climatologicamente interessanti: Triora (Imperia) -1.0, Cairo Montenotte (Savona) 0.4, Busalla (Genova)0.3, Varese Ligure (La Spezia) 1.3.

Nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia questa la situazione alle 7.15: 4.3 gradi a Genova, 5.3 a Imperia, 4.9 a Savona, 4.4 alla Spezia, 2.9 gradi a Chiavari.

Trasporto pubblico e viabilità, la situazione a Genova

Proprio alla luce delle previsioni legate al fronte freddo scandinavo, le istituzioni hanno adottato il previsto Piano Neve, che a Genova ha subito qualche modifica dopo i disagi e le criticità evidenziate lo scorso mercoledì (qui il dettaglio dei provvedimenti), ma a inizio mattinata la situazione in città risultava meno complessa rispetto al solito: complice anche l’allerta, meno auto in strada e traffico più scorrevole. Poco prima delle 9 sul capoluogo ligure cadeva esclusivamente pioggia, poco abbondante, mentre nell’entroterra era già arrivato qualche fiocco.

Per quanto riguarda il Comune di Genova, i principali provvedimenti riguardano strade e trasporto pubblico: in città circolerà un autobus su tre per evitare che possano crearsi ingorghi, e 150 mezzi sono in rimessa, con le catene già montate, pronti a entrare in servizio nel caso in cui dovesse iniziare a nevicare. Nella notte è stata inoltre effettuata la salature preventiva delle strade, che richiede circa 5 ore, e sono state individuate strade di priorità 1 priorità 2 per quanto riguarda il mantenimento: se i fiocchi dovessero iniziare a cadere in modo troppo abbondante, verrebbe data precedenza alle strade di priorità 1.

Treni ridotti del 30%: aggiornamenti sulla circolazione

Mercoledì mattina, a parte le cancellazioni previste in caso di neve (la Liguria è l’unica regione del Nord Italia in cui Trenitalia riduce del 30% il servizio concentrandosi sulla linea Genova - Busalla e Genova - Acqui Terme, qui i dettagli) la circolazione sulla linea ferroviaria regionale risultava regolare.

Autostrade, A7 sorvegliata speciale: situazione traffico

Anche Autostrade ha adottato le disposizioni del suo piano neve, ma per quanto riguarda la Liguria l’A7 è considerata quella realmente a rischio neve.

Poco prima delle 9 cadeva nevischio proprio in A7 tra Serravalle Scrivia e Bolzaneto, e in A26 tra il bivio con l’A10 e Ovada. Traffico intenso all’altezza del casello di Bolzaneto e al bivio con l’A7, così come all’uscita del casello di Genova Aeroporto in direzione Genova.

Sull’A12, qualche problema per la pioggia tra il bivio con l’A17 e il casello di Sestri Levante.

Allerta neve, le previsioni

Vento e freddo da nord, rischio neve a partire dalle zone interne con probabile interessamento della costa nel savonese e nel genovese: questo il quadro della perturbazione arrivata in Liguria. Le prime a essere interessate sono state le zone del versante padano con nevicate deboli.

Localmente, per Arpal sono possibili rovesci nevosi come quello che ha colpito Genova la settimana scorsa, che si possono verificare su qualunque centro costiero. La prima tregua comincia nelle ore serali di mercoledì e termina giovedì pomeriggio, quando interverrà una nuova perturbazione con precipitazioni più forti, ma anche con lievi innalzamenti delle temperature: le conseguenze (acqua o neve) sono quindi ancora da valutare, ma nell'interno sono molto probabili nuove e più abbondanti nevicate.