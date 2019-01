Neve nell'entroterra: corriere e scuolabus cancellati, viabilità complicata

In questa giornata di allerta neve, l'entroterra è come previsto quello più colpito dall'ondata di gelo arrivato dalla Scandinavia: su valle Scrivia, val Trebbia, val d'Aveto e alta val Fontanabuona la neve ha iniziato a cadere già nella notte, quando le temperature si sono avvicinate intorno allo zero, e le conseguenze si sono fatte sentire sopratuttto sulla viabilità.

Da Davagna a Fontanegli, da Busalla a Torriglia, da Gattorna a Cicagna, molte le strade che mercoledì mattina erano coperte da un manto di neve, con conseguenti disagi per chi è costretto a spostarsi in auto. Il consiglio è quello di limitare al massimo gli spostamenti privati se non si è dotati di gomme o catene da neve, e di affidarsi al servizio di trasporto pubblico e ai treni. Quando possibile, ovviamente, perché per quanto riguarda Trenitalia sono stati cancellati i treni diretti a Busalla e ad Acqui Terme, e anche Atp si è vista costretta a effettuare modifiche al servizio.

Linee modificate

Gruppo M

- S.Alberto - Traso impraticabilità della strada: la località di Traso Alto non è servita.

- Genova Prato – Marsiglia - Cisiano impraticabilità della strada: le corse da Prato per Marsiglia sono limitate a Calvari Bivio, e le corse da Prato per Cisiano sono limitate a Terrusso.

Tigullio occidentale

- Linea 92 Rapallo - Montallegro: Impraticabilità della strada, le corse da Rapallo per Montallegro sono limitate a Bivio Crocetta.

Linee sospese per impraticabilità della strada

Gruppo S/T

- Gattorna – Colle Caprile impraticabilità della strada: le corse da Gattorna per Tribogna - Colle Caprile via Cassanesi sono soppresse.

Tigullio centrale

Per impraricabilità della strada, servizio (compreso quello scolastico) sospeso sulle linee:

- 17-19 Gattorna - Roccatagliata / San Marco d'Urri

- 151 - 153 Calvari e frazioni

- 16 Cicagna - Isolona - Orero

- 161 Cicagna - Canevale - Coreglia

- 180 Lorsica - Verzi - Trino - Cassottana

- 182 Cicagna - Quartaie - Serra

- 183 Cicagna - Quartaie - Cornia Impraticabilità della strada. Variazioni al servizio di trasporto pubblico: Servizio momentaneamente sospeso (servizio scolastico compreso).

- 111 1 112 1 113 frazioni di Rezzoaglio