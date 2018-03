Allerta neve sulla Liguria, stop ai mezzi pesanti

Dalle ore 22 di mercoledì 28 febbraio e fino alle 24 di giovedì 1 marzo blocco dei mezzi pesanti commerciali su tutta la rete autostradale e su tutte le strade della viabilità ordinaria della provincia di Genova, fuori dai centri abitati. Sono esentati dal divieto i veicoli di cui al decreto del ministro delle Infrastrutture numero 571 del 2017, nonché quelli incaricati dal poligrafico dello Stato e destinati al trasporto di materiale elettorale.

Lo ha disposto il prefetto, in relazione all'allerta neve diramata dalla Regione Liguria, al termine della riunione del centro operativo viabilità, tenutasi in prefettura.

Il provvedimento, che riguarda i veicoli commerciali, per il trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate, si è reso necessario in considerazione della previsione di diffuse precipitazioni nevose che interesseranno nelle prossime ore l'intero territorio ligure e tenuto conto che analoghi divieti di circolazione sono stati già disposti dalle autorità francesi in Costa Azzurra e da altre prefetture limitrofe.