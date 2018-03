Ghiaccio sulle strade e riscaldamenti fuori uso, il grido d'aiuto dei canili genovesi

L’ondata di freddo portata da Burian su tutta l’Italia sta provocando grandi disagi in Liguria, soprattutto dal punto di vista dei trasporti. E un grido di allarme si alza anche dai canili della città di Genova, dislocati sulle alture, che si ritrovano isolati a causa delle strade ghiacciate e della mancanza di mezzi spargisale che possano liberarle, consentendo ai volontari di raggiungere e lasciare le strutture.

Nel pomeriggio di giovedì, in particolare, cinque tra volontari e operatrici del canile Monte Contessa sono rimasti bloccati in auto causa neve nei pressi di via Rollino: provvidenziale la segnalazione del consigliere comunale e coordinatore regionale

del Movimento Animalista, Francesco Maresca, e del collega Sergio Gambino, che hanno allertato gli uomini della Protezione Civile per andare in soccorso degli operatori. La situazione resta però critica: «La strada è inagibile causa gelo, i cani sono al freddo e rischiano la vita perché gli impianti di riscaldamento sono fuori uso da anni - fanno sapere dal canile Monte Contessa - Non possiamo trasportare gasolio per far funzionare i cannoni ad aria, che tra l’altro coprono soltanto una parte del canile. Alcuni volontari sono saliti a piedi in mattinata: al momento non servono coperte, ma il pronto intervento di Amiu e Aster per spargere il sale e rendere le strade percorribili».

Emergenza neve, il Cral Amt apre le porte ai senzatetto e ai loro animali

Molte difficoltà anche al canile Monte Gazzo, che oggi è rimasto chiuso: Via Rollino è percorribile con estrema prudenza, e la strada che va dal capolinea del 51 al canile è ricoperta di ghiaccio - fanno sapere i volontari - Chi vuole dare una mano è ben accetto, ma a proprio rischio».