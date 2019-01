Neve a Genova, Pd: «Mancano sale sulle strade e catene ai bus»

Il Partito democratico punta il dito sull'amministrazione genovese per la gestione dell'emergenza neve. «Imbiancata e purtroppo impreparata. Così in queste ore appare Genova alle prese con una nevicata tutt'altro che leggera - scrive in una nota il Gruppo consiliare Pd Comune di Genova -. Da più parti abbiamo ricevuto segnalazioni del mancato spargimento di sale sulle strade, contrariamente a quanto annunciato ieri dall'amministrazione, e dell'assenza di catene sui bus Amt in circolazione, per i quali non è stato messo in atto un adeguato piano di prevenzione, come fatto invece dalle ferrovie, e i mezzi hanno dovuto rientrare in rimessa per mettere le catene».

«Questa situazione sta creando forti disagi e serie condizioni di pericolo in tutta la città, soprattutto a partire dalle aree collinari, agli abitanti e al personale del trasporto pubblico locale in servizio. La nevicata di oggi non è arrivata inaspettatamente. Ci chiediamo e chiediamo al sindaco e alla giunta, quali interventi sono stati messi in atto dopo l'avviso di allerta per oggi, prolungata fino alle 6 di domani mattina? Di fronte a questo progressivo aggravarsi della situazione, perché non è stato riunito il Coc (Centro operativo comunale) per gestire le emergenze? Crediamo che il comportamento dell'amministrazione in questa circostanza non si sia dimostrato adeguato e di questo nei prossimi giorni chiederemo conto in Commissione consiliare».

Le foto, scattate in corso Europa, dimostrano la veridicità di quanto affermato. Fortunatamente dal tardo pomeriggio la situazione meteo è andata migliorando e di conseguenza anche quella del traffico.

Aggiornamento di Amt su circolazione autobus con neve

Il servizio di Amt, a causa di una precipitazione nevosa assolutamente eccezionale e notevolmente superiore rispetto alle previsioni meteo, ha subito delle ripercussioni negative su molte linee sia principali che collinari. La massima intensità della nevicata è avvenuta quando tutto il servizio di Amt era impegnato nella punta del mezzogiorno, nella quale è molto elevata la domanda di trasporto da parte degli studenti.

Applicando quanto previsto dalla procedura Emergenza Neve approvata dalla Protezione Civile, Amt ha disposto il rientro in rimessa dei veicoli (tutti peraltro dotati di gomme da neve) per i quali si è reso necessario montare catene in aggiunta a quelli già dotati delle stesse.

Naturalmente, a causa delle avverse condizioni meteo, della neve e del ghiaccio formatisi sulla sede stradale, alcuni mezzi Amt hanno dovuto fermarsi. Diverse linee non hanno potuto essere servite in tutto o in parte anche a causa di mezzi privati fermi lungo il loro percorso.

Vista la difficile situazione della viabilità e del traffico Amt, in via eccezionale, ha deciso di tenere aperte per tutta la notte le funicolari Zecca Righi, Sant’Anna e la cremagliera Principe Granarolo con corse circa ogni 30 minuti. Il collegamento tra Principe e Brin, linea notturna N3, verrà effettuato transitando in direzione monte per via Perlasca e in direzione mare per via 30 giugno.

La metropolitana effettuerà servizio tutta la notte, dalle 24.00 alle 5.00, con corse ogni 15 minuti.

Alle 17.30 la situazione del servizio Amt è la seguente: su 138 linee bus sono bloccate le linee 15 - 16 - 17 - 35 - 35/ - 37 - 38 - 39 - 40 - 44 - 45 - 47 - 49 - 52 - 59 - 62 - 63/ (Avio/Campi) - 65 - 66 - 71 - 74 - 82 - 85- 89 - 94 - 97 - 101 - 128 - 374 - 375 - 377 - 381 - 383 - 385 - 474 - 481 - 512.

