Meteo, l'inverno è alle porte: prima neve in val d'Aveto e galaverna al Faiallo

L'inverno è alle porte anche in Liguria. Le temperature hanno inizato a scendere e sulle alture di Santo Stefano è compara la prima neve. I fiocchi sono scesi, in particolare, nella notte tra lunedì 19 e martedì 20, e ieri.

La neve si è fermata dai 1400 metri in su, il località Rocca d'Aveto, dagli impianti sciistici del monte Bue e sotto al Prato della Cipolla. La natura ha riservato anche uno straordinario spettacolo sul passo del Faiallo, sopra il Turchino, dove si è formata la galaverna. La temperatura è scesa sotto lo zero e le foglie degli alberi sono state avvolte da uno strato di ghiaccio.

Con l'avvicinarsi della stagione invernale ritorna anche l'obbligo per gli automobilisti di dotare l'auto di gomme invernali oppure di avere a bordo dispositivi antisdrucciolevoli omologati, come le catene. Dal 15 novembre chi non si adegua rischia una sanzione da 41€ a 168€ nei centri abitati e da 84€ a 335€ fuori dai centri abitati, si rischia anche di vedersi decurtare 3 punti sulla patente e il fermo del veicolo fino a quando non si rispetti la normativa.