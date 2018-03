Neve: divieto di accesso all'autostrada A7

Dalle prime ore di questa mattina, una nuova ondata di precipitazioni ha interessato il nord Italia, con coinvolgimento di diverse autostrade: la A1 tra Milano e Bologna, la A26 Genova-Gravellona e la A7 Serravalle-Genova.

Attualmente (ore 11) le tratte di competenza di Autostrade per l'Italia sono tutte regolarmente percorribili, con unica limitazione sulla A26, tra l'allacciamento con la A10 e Casale Monferrato e sulla diramazione Predosa-Bettole, dove l'intensa nevicata in atto ha reso necessario applicare il provvedimento di divieto temporaneo di circolazione per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5t.

Sono invece terminate le precipitazioni di pioggia gelata che questa mattina hanno reso necessario l'attuazione, sulla A1 e sulla A26, di operazioni di navettaggio (Safety Car) effettuate con le pattuglie della polizia stradale e i mezzi operativi di Autostrade per l'Italia.

Nella foto l'autostrada A7 fra Busalla e Bolzaneto, dove si registra la situazione più difficile: ai caselli di Busalla, Bolzaneto e Ronco Scrivia divieto temporaneo di accesso per tutti i veicoli per neve, provvedimento che ha causato coda tra Genova est e il bivio A12/A7 Milano-Genova. Infine si registra coda tra Pra' e il bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso.