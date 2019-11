Allerta meteo, arriva anche la neve: fiocchi su A26 e A7

Liguria in allerta arancione dalle 18 di giovedì, con peggioramento delle condizioni meteo già a partire dalla serata. E se sul capoluogo ligure sono arrivate le prime piogge, le temperature in picchiata hanno portato la neve anche nell’entroterra genovese, con i fiocchi che hanno imbiancato anche alcuni tratti autostradali.

In alta valle Scrivia, in particolare, la neve è caduta in zona Busalla, sull’A7, e tra Rossiglione e Ovada, sull’A26, dove intorno alle 20 l’asfalto imbiancato ha costretto i veicoli a procedere a bassa velocità, complice anche la presenza di numerosi mezzi pesanti. Proprio sull’A26, all’altezza dell’innesto con l’A10, sono entrati in azione i mezzi spargisale.Traffico fortemente rallentato, dunque, anche per il timore che la pioggia, a basse temperature, possa trasformarsi in ghiaccio.

L'allerta arancione per piogge diffuse e temporali (il grado massimo per questo tipo di fenomeni) sulle zone B e D è scattata, come detto, alle 18, con la zona D coinvolta anche (con allerta gialla) dall'allerta neve. La zona A prosegue in gialla dalle 15 di giovedì fino alle 6 di venerdì, dalle 21 di giovedì alle 10 di venerdì allerta gialla anche su C ed E.

Un avviso è stato emesso anche per forte vento di burrasca e mareggiate per quanto riguarda le coste. Alle 18.40, raffica a 75.6 km/h a Framura (La Spezia), sui rilievi a 79.9 km/h a Poggio Fearza (Imperia).

Per quanto riguarda le temperature, la massima di giovedì è stata registrata a Castelnuovo Magra (La Spezia) con 19.5, mentre nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia queste le temperature massime: Genova Centro Funzionale 10.8, Savona Istituto Nautico 10.7, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 13.8, La Spezia 16.6.

Alle 18.45m sottozero le temperature di Poggio Fearza (Imperia) e Monte Settepani (Savona) ma molte stazioni della zona D registrano valori intorno a 0-1 grado.